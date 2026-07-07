Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında etkisini artıran hava sıcaklıkları nedeniyle toplu taşıma araçlarında denetimlerini sıklaştırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı. Toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen kontrollerde klima kullanımı denetlenirken, arızalı sistemler raporlandı ve sürücülere yolcu konforu için klimaların aktif tutulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

KLİMALARI DENETLENDİ

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Denetleme ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak denetimlerde, özellikle toplu taşıma araçlarında klima kullanımı mercek altına alındı.

Millet Bahçesi önünde kurulan denetim noktasında, şehir içi belediye otobüsleri ile ilçeler arası ve şehir içi özel halk otobüsleri tek tek durdurularak kontroller gerçekleştirildi.

VATANDAŞIN KONFORU ÖN PLANDA

Denetimlerde ekipler, araçlarda klimaların aktif olarak çalışıp çalışmadığını kontrol ederken, sürücülere de özellikle günün en sıcak saatlerinde klimaların kesinlikle kapatılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

SÜRÜCÜLERDEN KLİMA KONUSUNDAN HASSASİYET İSTENDİ

Yolcuların yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenmemesi ve seyahatlerini daha konforlu şekilde sürdürebilmesi amacıyla yapılan kontrollerde, klima sistemlerinin düzenli çalışmasının önemine dikkat çekildi ve sürücülerden bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

ARIZALI KLİMALAR RAPORLANDI

Denetimler sırasında klima sisteminde arıza tespit edilen araçlar hakkında da tutanak düzenlenerek gerekli raporlar hazırlandı. İlgili araçların eksikliklerinin giderilmesi için gerekli işlemler başlatılırken, arızaların en kısa sürede giderilmesi konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

DENETİMLER YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi boyunca toplu taşıma araçlarında klima kullanımı başta olmak üzere yolcu güvenliği ve hizmet kalitesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürecek.