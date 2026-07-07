Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da sürdürerek 13 ilçede eş zamanlı olarak 19 bin kişiye aşure ikram etti.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen dağıtım kapsamında, Mersin'in 13 ilçesinde eş zamanlı olarak toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayının manevi atmosferini Mersin'in dört bir yanında yaşatan etkinlikte, birlik ve beraberlik duyguları da pekiştirildi. Farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu uyumun simgesi olan aşure, dayanışma ve kardeşlik kültürünün de en önemli sembollerinden biri olarak vatandaşlarla paylaşıldı.

Paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure geleneğini yaşatmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Dağıtımlar; Toroslar ilçesinde Hastane Caddesi Kavşağı 1. Çevre Yolu Karayolları Durağı, Yenişehir'de Forum AVM önü, Akdeniz'de Yoğurt Pazarı, Mezitli'de Bankalar Önü, Tarsus'ta Kültür Parkı, Erdemli'de Cumhuriyet Meydanı, Silifke'de Merkez Anıt Meydanı, Aydıncık'ta sahil kesimi, Bozyazı'da Merkez Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Anamur'da Esentepe Mahallesi Çavuşpınarı Parkı, Gülnar'da Merkez Cami yanı Mustafa Baysal Parkı, Mut'ta Cuma Pazarı çevresi ile İnönü Caddesi'nde bulunan Anıt yanı, Çamlıyayla'da ise merkez ile Sebil Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

ÖLÇER: 'BU GÜZEL GELENEĞİN BEREKETİNİ VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ TÜM İLÇELERİMİZDE YAŞATIYORUZ'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Kumsal Gülten Ölçer, aşurenin beraberlik ve kardeşliğin en anlamlı sembollerinden biri olduğunu dile getirerek, 'Bu anlayışla Mersin'in 13 ilçesinde eş zamanlı olarak aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Toplam 19 bin adet aşureyi vatandaşlarımızla buluşturarak, bu güzel geleneğin bereketini ve paylaşma kültürünü tüm ilçelerimizde yaşatıyoruz' dedi.