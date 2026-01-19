Soğuk kış şartlarının etkisini giderek artırdığı bu günlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir çağrıyla vatandaşlara seslendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kış aylarında evsiz ve kimsesiz vatandaşların mağdur olmaması amacıyla yürüttüğü 'Sokakta Kimse Kalmasın' çalışmasına ağırlık verdi. Yapılan paylaşımda, soğuk havalarda sokakta kalan vatandaşların yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Vatandaşlardan, sokakta kalan ya da yardıma ihtiyaç duyan kişileri görmeleri halinde 444 40 54 ve ALO 153 Çözüm Masası hatlarına bildirimde bulunmaları istendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde kapsamlı bir takip yürütüldüğü vurgulandı. Özellikle şehir merkezi başta olmak üzere gar binası, otobüs terminali, hastaneler ve yoğun kullanılan alanların günün her saati kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Açıklamada, 'Hemşerilerimiz 444 40 54 ve ALO 153 Çözüm Masası telefon numaraları üzerinden bizlere ulaşabilir, yardıma muhtaç kardeşlerimizin bilgilerini paylaşabilir. Gelin, bu kış gönülleri birlikte ısıtalım' denildi.