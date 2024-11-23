Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü’nde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının gününü çiçek takdimiyle kutladı.SAKARYA (İGFA )- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü’nde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ni ziyaret etti.

Başkan Yusuf Alemdar’a ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu eşlik etti.

Hastalara şifa dileklerinde bulunan Alemdar, tedavi gören vatandaşlara ve doktorlara gül takdim etti. Alemdar, doktorlar sayesinde vatandaşların yarınlara sağlıkla ve güvenle ulaştığını ifade ederek, “Verdiğiniz mücadeleyi görenlerden, bilenlerdeniz” vurgu yaptı.

“Sizler sayesinde…”

Başkan Alemdar şöyle dedi: “Sizin yoğun çalıştığınızı, fedakarlıklarını anlayanlardan, bilenlerdeniz. Gayretinize, emeğinize teşekkür etmek için buradayız. Gününüz kutlu olsun. Bu memlekette her birimizin farklı görevleri ve sorumlulukları var. Allah hepimize görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirip bu millete hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Tüm doktorlarımızın ve sağlık ordumuzun emeğin sayesinde vatandaşlarımız yarınlara, sağlıkla güven içinde ve huzurla ulaşıyor” dedi.

Başkan Alemdar ve beraberindekiler tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.