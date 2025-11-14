Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde sürdürülen asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı'da sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına bir yeni mahalle daha ekledi. Son olarak Erdoğdu, Madenler ve Durmuşları yepyeni yüzüne kavuşturan Büyükşehir, şimdi ise Beldibi Mahallesi'ni karış karış işledi. YOLBAK ekipleri, yaptıkları son dokunuşlarla ilçenin kırsal ulaşımı için yeni bir sayfa açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Akyazı için büyük önem arz eden ulaşım aksları güvenli, güçlü ve konforlu bir ulaşımla buluşturdu.

Son olarak Akyazı'nın Erdoğdu, Madenler ve Durmuşlar Mahallerini sokak, grup yolu ve cadde ayrımı yapmaksızın yeni yüzüne kavuşturan ekiplerin yeni adresi Akyazı Beldibi Mahallesi oldu. 4 bin 500 metrelik güzergahta çalışmalar sona erdi. Ekiplerin bir sonraki durağı ise Akyazı kırsalının önemli bağlantı yolu Haydarlar Mahallesi olacak.

YOLBAK ekipleri, son yaptığı işlemlerle ilçenin kırsalında yeni bir dönemin başlangıcını yaptı.