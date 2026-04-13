Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşlerinin en keyifli, heyecan verici etaplarından biri olan Büyükşehir Doğa Yürüyüşü Bahar Etabı başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri'nde bahar etabının ilk programıolan 10 kilometrelik Göktepe-Kömürlük parkuru, rengarenk bahar çiçekleriyle süslenen ormanların içinde unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Katılımcılar, 12 Nisan Pazar günü Göktepe ve Kömürlük parkurlarında doğanın uyanışına tanıklık etti. Yükselen patikalar, orman içi geçişleri, panoramik manzaralarıyla geçen 10 kilometrelik parkuru tamamlayan doğa tutkunları unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Şehrin stresinden uzaklaşan, egzersizler ve fizikler aktivitelerle sağlıklı bir gün geçiren doğa aşığı ekip, günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Sakarya'nıngizli saklı kalmış güzelliklerini de keşfetme imkânı bulan yürüyüş ekibi yaylalar, gölet ve rengarenk bahar çiçeklerinin açtığı ormana hayran kaldı.

Bahar boyunca devam edecek etkinliklerde her hafta farklı bir parkurda yürüyüş gerçekleştirilecek ve yürüyüşler 24 Mayıs'a kadar devam edecek.