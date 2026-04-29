Kadınlar Hentbol Süper Ligi 8. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında kendisi gibi zirve mücadelesi veren Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü'nü 30-25 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli galibiyet elde etti.

BURSA (İGFA) - Ligdeki puanların taşındığı ve dört devreli lig usulüne göre gerçekleştirilen play-off etabında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alan rakibiyle Üçevler Spor Salonu'nda karşılaştı.

Kritik mücadeleye Büyükşehir Belediyespor, istekli başladı. Hafta sonunda EHF Avrupa Kupası yarıfinali rövanşında 1 gol averajla finali kaçıran Belediyespor, karşılaşmanın 20. dakikasını 9-3 önde geçti.

İlerleyen bölümde sıkıntı yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 29'da farkın 1 sayıya inmesine engel olamayınca devreyi 11-10 önde tamamladı.

İkinci yarının başında farkı tekrar açan Büyükşehir Belediyespor, 39'da skoru 19-14'e getirdi. Ancak üst üste boş hücumların ardından fark tekrar erirken 45'te skor 21-19 oldu. İlerleyen bölümde oyunda ağırlığını artıran Belediyespor, farkı tekrar açmaya başlarken, karşılaşmadan da 30-25 galip ayrıldı. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, en yakın rakibi Armada Praxis Yalıkavak karşısında bir maç eksiğine rağmen 2 puanlık fark elde ederken şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü sahasında Ortahisar Belediyespor ile karşılaşacak.