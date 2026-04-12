Bursa'nın en önemli kültür buluşmalarından biri olan Bursa 23. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Kitapseverleri yazarlar, yayınevleri ve zengin etkinlik programıyla 19 Nisan'a kadar bir araya getirecek fuar, yoğun ilgiyle başladı.

BURSA (İGFA) - Kitapseverler 9 gün boyunca yazarlar, yayınevleri ve etkinliklerle buluşacak

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde düzenlenen Bursa 23. Kitap Fuarı, 11-19 Nisan tarihleri arasında her gün 10.00-19.30 saatleri arasında Bursa Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

500'ÜN ÜZERİNDE YAZAR OKURLARLA BULUŞUYOR

198 yayınevi, marka ve kurumun katılımıyla, 500'ün üzerinde yazar ve şair okurlarıyla bir araya geliyor. Edebiyat dünyasının farklı kuşaklarından isimlerin yer aldığı fuarda, hem usta kalemler hem de genç yazarlar imza günleri ve söyleşiler aracılığıyla kitapseverlerle buluşuyor. Ziyaretçiler, fuar süresince farklı türlerde eserler üreten yazarlarla birebir temas kurma ve kitaplarını imzalatma imkânı buluyor.

Fuar kapsamında dokuz gün boyunca 93 farklı etkinlik düzenleniyor. Söyleşiler ve panellerde edebiyat, güncel konular ve farklı disiplinlerden başlıklar ele alınırken, çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler ve gençlere özel içerikler de programda yer alıyor. Edebiyat odaklı dinletiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle zenginleşen program, ziyaretçilere gün boyu süren çok yönlü bir deneyim sunuyor.

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve imza günlerine www.bursakitapfuari.com sitesinden; facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından ulaşılabilecek. Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesi fuar web sitesinde bulunan 'Etkinlik Takvimi' sekmesinden takip edilebilecek.