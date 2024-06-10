Sakarya Büyükşehir Belediyesi dokunuşuyla şehrin caddelerini bayrama hazırlıyor. Begonya, kadife ve yenigine ile şehrin cadde ve sokakları çiçek bahçesi gibi olacak. Ekipler, ekilen çiçeklerin ekimi, sulaması ve bakımı için 9 günlük tatil öncesi hummalı bir çalışma yürütüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında bayram hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ekim, sulama ve düzenleme çalışmaları kapsamında şehrin yolları adeta bir çiçek bahçesine dönüşüyor.

RENGARENK ÇİÇEKLER

Günün erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, en çok kullanılan güzergahlarda refüjlere birbirinden güzel ve renkli çiçeklerin dikimini yapıyor.

BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ

Şehrin araç trafiği en yoğun olan noktaları 9 günlük tatil öncesinde begonya, kadife ve yeni gine çiçekleriyle donatılıyor. Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikim faaliyeti bittiğinde Sakarya’ya ziyarete gelecek tatilcileri rengarenk bir görüntüyle karşılayacak.

Bu çalışma Adapazarı, Serdivan ve Erenler gibi merkez ilçelerde, yoğun şekilde kullanılan ana arterlerde sürdürülecek.

“ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAĞIZ”

Park ve Bahçeler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Doğa harikası olan, dünyanın adeta bir mozaiği şehrimizde yaz hazırlıklarımızda sokakları çiçeklerle donatıyoruz. Adnan Menderes, Bosna, Milli Egemenlik, Sedat Kirtetepe, İzmit, Sakarbaba, Muhsin Yazıcıoğlu, İlhan Aras, 2. Cadde, Mehmet Akif Ersoy Caddelerinde, Tunatan Kavşağı ve Kipa Kavşağı gibi alanlarımız artık rengarenk. Bayram misafirlerimiz, caddelerimizde çiçeklerle karşılanacak” denildi.