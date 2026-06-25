Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel değerlerinin benimsenmesi amacıyla hayata geçirilen Maarif Halk Dansları Projesi kapsamında düzenlenen Maarif Halk Dansları Şenliği, Hendek'te yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Hendek Bayraktepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen şenlikte yaklaşık 200 öğretmen sahne aldı.

Sakarya Maarif Halk Dansları Topluluğu Sakarya, Gaziantep, İzmir ve Artvin yöresi oyunlarını sergilerken; Bolu ekibi Bolu ve Mardin, Burdur ekibi Burdur, Hatay ekibi ise Hatay ve Trabzon yöresine ait halk oyunlarını izleyicilerle buluşturdu.

Türkiye'nin farklı bölgelerine ait kültürel zenginliklerin aynı sahnede buluştuğu gösteriler vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte halk oyunlarının birleştirici gücü bir kez daha ortaya konuldu.

Programa Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Program sonunda halk oyunları ekiplerini çalıştıran eğitmenlere ve proje koordinatörlerine katkılarından dolayı belge takdim edildi. Şenlik, kültürel değerlerin yaşatılması ve eğitim camiası arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. Programın gerçekleştirilmesine sağladıkları katkı ve ev sahipliği dolayısıyla Hendek Belediyesine ve Belediye Başkanı İrfan Püsküllü'ye teşekkür edildi.