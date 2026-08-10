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İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

ANKARA (İGFA) - MEB tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.

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