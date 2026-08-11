Sanayide dijitalleşme, otomasyon ve esnek üretim yatırımları her geçen gün daha da önem kazanırken, WIN Eurasia Fuarı bu dönüşümün en güçlü buluşma noktalarından biri oldu. Fuarda ileri kaynak teknolojileriyle yer alan Fronius ise otomasyon ve robotik odaklı çözümleriyle sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü. Üretimde hız, kalite, güvenlik ve sürdürülebilirliği aynı potada buluşturan şirket, yeni nesil kaynak teknolojileriyle farklı sektörlerden birçok profesyoneli standında ağırladı.

Kaynak teknolojileri, enerji yönetimi ve otomasyon alanlarında geliştirdiği çözümlerle global ölçekte teknoloji liderleri arasında bulunan Fronius, WIN Eurasia Fuarı boyunca üretim süreçlerini daha verimli ve esnek hale getiren sistemlerini sektör temsilcileriyle buluşturdu. Robotik kaynak uygulamaları ve akıllı üretim çözümleriyle dikkat çeken şirket, fuar süresince gerçekleştirdiği uygulamalı demolarla ziyaretçilere üretimin geleceğine dair önemli bir deneyim sundu.

Fuar kapsamında Fronius’un öne çıkan teknolojileri arasında Handling to Welding (HTW) hücresi, CWC-S ve mobil cobot çözümü CWC-Mobile yer aldı. Özellikle mobil yapısı ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken CWC-Mobile, farklı üretim alanlarında kolay konumlandırılabilmesi sayesinde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. CE uyumlu güvenlik konseptiyle geliştirilen çözüm; duman emme ünitesi, mobil yansıma koruması ve kişisel koruyucu ekipmanları kapsayan entegre güvenlik donanımlarıyla operatör güvenliğini üst seviyeye taşıdı. Bunun yanı sıra, manuel uygulamalar için geliştirilen yeni nesil MIG/MAG kaynak çözümü Fortis ile TIG segmentindeki Artis 300 de fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Özellikle Fortis serisi; çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik uygulamalarında sunduğu kararlı ark yapısı, yüksek proses kontrolü ve kullanıcı dostu yapısıyla profesyonellerden tam not aldı.

“Üretimde esneklik ve güvenlik artık bir lüks değil, zorunluluk”

WIN Eurasia’nın sanayinin nabzını tutmak için en doğru platformlardan biri olduğunu belirten Fronius Türkiye Kaynak Teknik Operasyonlar Müdürü Erdem Davulcu, fuar sonrası izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: “Bu yılki fuarda net bir şekilde şunu gördük: Sanayicinin otomasyona ve robotiğe bakış açısı büyük bir dönüşüm geçiriyor. Artık firmalar sadece 'nasıl daha hızlı üretiriz' diye sormuyor; 'süreçlerimizi nasıl daha esnek ve güvenli hale getiririz' noktasındalar. Standımızda HTW hücremizi ve cobot sistemlerimizi bizzat deneyimleyen ziyaretçiler, bu teknolojilerin üretim hattına ne kadar hızlı ve kolay entegre olabildiğine şahit oldu. Özellikle CWC-Mobile çözümümüzün, mobiliteyi güvenlikten hiçbir taviz vermeden sunması fuarda en çok konuşulan konulardan biriydi. Sektörün çok daha çevik ve sürdürülebilir sistemlere yöneldiğini sahadan gelen taleplerle doğrulamak bizim için en değerli kazanım oldu.”

Kaynak teknolojilerinde merkezimizde her zaman "kullanıcı" var

Otomasyonun yanı sıra manuel kaynak sistemlerine gösterilen ilgiyi de değerlendiren Davulcu, sözlerini şöyle tamamladı: “Fuardaki hareketlilik sadece otomasyonla sınırlı kalmadı; manuel kaynak tarafındaki yeniliklerimiz de sahada ciddi bir karşılık buldu. Sahadaki bir kaynakçı için proses hakimiyeti her şeydir. Yeni Fortis serimiz tam da bu noktada, zorlu malzemelerdeki kararlı duruşuyla ziyaretçilerden tam not aldı. Hassas işlerin vazgeçilmezi olan TIG kaynağında ise Artis 300'ün performansı dikkat çekiciydi. Fronius olarak biz, sahip olduğumuz ISO 9001:2015 kalite standartlarını sadece duvarda asılı bir belge olarak değil; sahadaki kullanıcının işini kolaylaştıran, üretimi daha güvenli ve firesiz kılan bir kültür olarak görüyoruz. Geliştirdiğimiz her donanımın temelinde işte bu yaşanmış kullanıcı deneyimi yatıyor.”

Fronius Hakkında:

1945 yılında Avusturya’da kurulan Fronius, elektrik enerjisinin üretilmesi, dönüştürülmesi ve verimli şekilde kullanılması alanlarında dünya çapında lider konumda bulunan global bir teknoloji şirketidir. Kuruluşundan bu yana inovasyonu merkezine alan Fronius, faaliyetlerini Fronius Welding ve Solar & Energy stratejik iş segmentleri uzmanlık alanları etrafında şekillendiriyor. Fronius Welding stratejik iş segmentialanında endüstriyel üretime yönelik yüksek hassasiyetli, verimli ve güvenilir sistemler geliştiren Fronius; otomotivden ağır sanayiye kadar birçok sektörde üretim kalitesini ileri taşıyor. Solar & Energy alanında ise inverterler, enerji depolama sistemleri ve dijital enerji yönetim çözümleriyle bireysel, ticari ve endüstriyel kullanıcıların sürdürülebilir enerjiye geçişini destekliyor. Bugün yaklaşık 7 bin çalışanı, dünya genelindeki 37 iştiraki ve 60’tan fazla ülkede yaygın servis ve partner ağı ile Fronius, elektrik enerjisinin kontrolü ve kullanımı konusunda lider konumunu sürdürüyor. Global ölçekte büyümesini sürdüren Fronius, Türkiye’de ise satış, servis, eğitim ve teknik destek hizmetleriyle yerel pazara değer katıyor. Yüksek kalite standartları, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve uzun vadeli çözüm ortaklığı anlayışıyla sanayi ve enerji dünyasında güvenilir bir teknoloji ortağı olarak konumlanıyor.