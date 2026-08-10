Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen 2026 Yaz Spor Eğitimleri, temmuz ayı başında gerçekleştirilen görkemli açılış töreninin ardından tüm coşkusuyla devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Her yıl yüzlerce çocuğu ve yetişkini sporla buluşturan Yaz Spor Eğitimleri, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini yalnızca dinlenerek değil; spor yaparak, yeni arkadaşlıklar kurarak ve sosyal yönlerini geliştirerek değerlendirmelerine katkı sağlıyor.

Yaz Spor Eğitimleri kapsamında çocuklar; basketbol, jimnastik, halk oyunları, hentbol, futbol, masa tenisi ve voleybol branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde tamamen ücretsiz eğitim alıyor.

Hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan hem de takım ruhu, disiplin ve özgüven kazanmalarına destek olan eğitimler, çocuklara keyifli bir yaz tatili sunuyor.

Sadece çocuklar değil, yetişkinler ve kıdemli vatandaşlar da yaz boyunca düzenlenen spor programlarından yararlanıyor. Fitness, pilates, aerobik, tabata, yoga ve farklı branşlarda gerçekleştirilen eğitimlerle her yaştan Eskişehirli, sağlıklı ve aktif bir yaşam için sporla buluşuyor.