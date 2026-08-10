Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez dar gelirli aileler için hayata geçirdiği KPSS sınav ücreti desteği müracaatları başladı. Online yapılan başvurular 1 Ekim 2026'da sona erecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilk kez dar gelirli ailelere KPSS ücreti desteği veriyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında, belediyeden sosyal yardım alan ya da yardım alma şartlarını taşıyan 35 yaş ve altı vatandaşlar, 2026 yılında yapılacak lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS giriş ücreti desteğinden faydalanabilecek.

Adaylar müracaatlarını www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden ya da https://cbs.denizli.bel.tr/kpssbasvuru/ üzerinden online olarak yapabilecek.



SON BAŞVURU TARİHİ 1 EKİM



Denizli il sınırları içinde ikamet etme şartı aranan adayların, işlem yapabilmek için öncelikle sınav ücretini yatırmış olması ve ÖSYM'den aldığı 'Başvuru Kayıt Bilgileri' belgesini sisteme yüklemesi gerekiyor.

Şartları sağlayan adayların yapılan kontrollerinin ardından IBAN hesaplarına Büyükşehir Belediyesi tarafından KPSS giriş ücretleri yatırılacak. Her haneden yalnızca bir kişinin talebinin kabul edileceği belirtilirken, müracaat sürecinin 1 Ekim'e kadar devam edeceği işaret edildi.



BÜYÜKŞEHİR HAYATIN HER ALANINDA HALKIN YANINDA



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu eğitimden sağlığa, spordan kültüre hayatın her alanında halkın yanında olmaya, zorlu ekonomik şartlarda yüklerini bir nebze de olsun hafifletmeye devam ettiklerini söyledi.

KPSS ücret desteğinin de bunlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'mizde hiçbir insanımızın ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayallerinden ve hedeflerinden geri kalmasına müsaade etmeyeceğiz' diyerek sınava girecek tüm adaylara şimdiden başarılar diledi.