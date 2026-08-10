Milli Eğitim Bakanlığı, farklı illerde görev yapan sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Başvurular 12-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan ve farklı illerde görev yapan eşleri ilgilendiren aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme takvimini açıkladı.
Buna göre öğretmenler, 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
Atama sonuçları ise 17 Ağustos'ta MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Düzenlemeyle, farklı illerde görev yapan sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birlikteliğinin sağlanması hedefleniyor.