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Atama sonuçları ise 17 Ağustos'ta MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Buna göre öğretmenler, 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan ve farklı illerde görev yapan eşleri ilgilendiren aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme takvimini açıkladı.

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