Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ulaşım vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS), teknolojik yeniliklerle güçlendirilmek üzere yepyeni bir döneme başlıyor.SAKARYA (İGFA) - 7 yıldır hizmet veren sistem, çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmek üzere kapsamlı bir yenileme sürecine giriyor.

Gelişen dijital teknolojilere uyum sağlamak amacıyla başlatılan revizyon çalışmaları kapsamında, kullanıcıların yaşadığı kiralama ve iade sorunlarını tamamen ortadan kalkacak.

Yeni çalışmayla birlikte mobil uygulama güncellenerek, kredi kartı entegrasyonu sağlanacak. Vatandaşlar hızlı ve güvenli ödeme imkânı bulacak.

KART54 ile tam entegrasyon sağlanarak, vatandaşlar ulaşım kartlarındaki bakiyeyi kullanarak bisiklet kiralayabilecek. Mevcut fiziksel bisiklet durakları artırılarak, kurulum maliyeti düşük ve esnek yapıya sahip Sanal İstasyon Sistemi devreye alınacak.

Ayrıca anlık ısı haritaları aracılığıyla bisiklet hareketliliği takip edilerek, kent genelinde ulaşım planlamalarına veri desteği sağlanacak.

2 TEMMUZ’DAN İTİBAREN GEÇİCİ OLARAK HİZMET SUNMAYACAK

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yapılacak bakım ve yazılım çalışmaları sebebiyle mevcut SAKBİS istasyonları, 2 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla geçici olarak hizmet dışı kalacaktır. Yeni sistemin tamamlanmasının ardından SAKBİS kullanıcılarla yeniden buluşacaktır. SAKBİS yenilenmiş yapısıyla sadece daha pratik bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sürdürülebilir şehir yaşamının önemli bir parçası olacaktır. Bu süreçte kullanıcılarımızdan geçici hizmet kesintisi sebebiyle anlayış bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.