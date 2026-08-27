Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Eğitim Serisi' tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı SGM'de düzenlenen 5 haftalık 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Eğitim Serisi' tamamlandı.

Uzman diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara sağlıklı ve dengeli beslenme, doğru alışveriş ve çocuklarda sağlıklı beslenme gibi konularda bilgiler aktarıldı.

SAĞLIKLI YAŞAMIN PÜF NOKTALARI ANLATILDI

5 haftalık eğitim programında sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturuldu. Eğitim serisinde 'Sağlıklı ve Dengeli Beslenme', 'Kahvaltıdan Akşam Yemeğine Sağlıklı Seçimler', 'Etiket Okuma ve Sağlıklı Alışveriş Rehberi', 'Popüler Diyetler ve Bilimsel Gerçekler' ile 'Çocuklarda Sağlıklı Beslenme' başlıkları ele alındı.

MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU

Uzman diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, günlük yaşamda doğru beslenme alışkanlıklarının nasıl oluşturulacağı konusunda bilgi edinirken merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.