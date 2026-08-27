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İkinci gün kampta dinlenen ekip gün içinde küçük tepelere çıkış yapıp günlük antrenmanlarını gerçekleştirdi. Üçüncü gün ise sabah 06.00'da kamptan ayrılan ekip 3560 rakımlı Karasay zirve faaliyetini yaptıktan sonra İnegöl'e dönüşe geçti.

Ardından saat 07.00'da tırmanışa başlayan ekip, 15.00'da 3723 rakımlı Eller Zirveye tam kadro olarak ulaşmayı başardı. Zirve dönüşü saat 17.00'de 3200 rakımda göller bölgesinde kamp alanına ulaşıldı.

3 gün süren zirve faaliyetinin ilk gününde sabah 05.00'da Niğde'ye varan İnegöllü dağcılar, Demirkazık dağ evinde araç değiştirip Karayalak kamp alanına vardı.

7 sporcuyla kulüp mihmandar antrenörü Bülent Aktaş liderliğinde Niğde ilinde bulunan Aladağlar zirvelerinden 3723 metre rakımlı Emler Zirve ve 3560 metre rakımlı Karasay Zirve faaliyetleri başarı ile tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir zirve faaliyeti gerçekleştirdi.

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