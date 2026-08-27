Konya Karatay Belediyesi öncülüğüyle kurulan Karatay Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve ilçedeki konut projelerinin 45. hamlesi olarak öne çıkan toplamda 373 dairelik Karatay Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli atıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Karatay'ımızın geleceğine, şehircilik anlayışımıza ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesine önemli bir katkı sağlayacak Karatay Lavanta Konutları'nın temelini atmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.' dedi.

11 bloktan oluşacak 373 dairelik projenin temel atma programına Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aksöz Edirneligil, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi'nin üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

KILCA: KARATAY'DA ŞEHİRLEŞMEYE BÜTÜNCÜL BAKIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Karatay'ın geleceğine ve şehircilik anlayışına katkı sağlayacak Lavanta Konutları'nın temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projenin yalnızca konut üretimi değil, güvenli ve sosyal imkânları güçlü yaşam alanları oluşturma anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. 25 bin 843 metrekarelik alanda inşa edilecek Karatay Lavanta Konutları'nın 11 bloktan oluşacağını belirten Kılca, projenin ulaşım arterlerine yakınlığıyla da avantajlı bir konumda bulunduğunu ifade etti.

373 konut ve 11 ticari dükkandan oluşan projenin değerinin yalnızca konut sayısı ve metrekarelerle ölçülemeyeceğini vurgulayan Başkan Hasan Kılca, 'Karatay'da konut üretirken sadece binalar yapmıyoruz. İnsanlarımızın çocuklarıyla güven içerisinde yaşayabileceği, komşuluk ilişkilerini sürdürebileceği, günlük ihtiyaçlarını kendi yaşam alanı içerisinde karşılayabileceği bütüncül bir yaşam alanı oluşturuyoruz.' dedi.

'İŞGALAMAN VE ÇEVRE MAHALLELERİMİZE YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR'

Lavanta Konutları'nın bulunduğu İşgalaman ve çevre mahallelerinde son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi, Hacı Sadık Sosyal Tesisi, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Şehit İbrahim Maral Parkı, Aliyenler Camii Parkı, Hacı Sadık Sosyal Tesis Parkı ve İşgalaman Parkı gibi yatırımların hizmete sunulduğunu belirtti. Kılca, Eylül Sokak Parkı'nın yapımına da başlanacağını ifade etti.

İşgalaman Mahallesi'nde 18 bin 70 metrekarelik alanda yaklaşık 24 milyon lira değerinde altyapı ve yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kılca, Hacıveyiszade Mahallesi'nde ise 40 bin 228 metrekarelik alanda yaklaşık 53 milyon liralık altyapı ve yol yatırımı yaptıklarını söyledi.

'KARATAY HIZLA BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR'

Karatay'ın Konya'nın yüz ölçümü bakımından en geniş merkez ilçesi olduğunu hatırlatan Kılca, ilçenin aynı zamanda Konya'nın en hızlı büyüyen ve gelişen ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Nüfus artışının beraberinde okul, park, yol, sosyal tesis, spor alanı ve yeni yaşam alanı ihtiyacını getirdiğine dikkat çeken Kılca, belediye olarak şehirleşme çalışmalarını bu ihtiyaçların tamamını gözeterek sürdürdüklerini ifade etti.

2019-2025 yılları arasında Karatay'da 184 bin metrekare alanı kamulaştırdıklarını söyleyen Başkan Kılca, Karatay sınırları içerisindeki toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 16'sının belediyenin öncülüğünde hayata geçirilen toplu konut projeleri sayesinde üretildiğini belirtti.

'KARATAY, KONYA'NIN BUGÜNÜNÜ VE GEÇMİŞİNİ TAŞIYAN ÇOK ÖZEL BİR İLÇEDİR'

Karatay'ın Konya'nın tarihini taşıyan özel ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, ilçenin kentin en eski yerleşim alanlarının önemli bir bölümünü bünyesinde barındırdığını belirtti. Karatay'ın kendine özgü yapısını dikkate alan çözümler geliştirdiklerini belirten Kılca, 'Bir tarafta tarihî dokumuzu koruyor, diğer tarafta modern, güvenli ve yatay mimariye sahip konut alanları oluşturuyoruz. Bir tarafta yeşil alanlarımızı artırıyor, diğer tarafta sosyal ve teknik altyapımızı güçlendiriyoruz. Çünkü bizim şehircilik anlayışımızda geçmiş ile gelecek birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Biz Karatay'ı büyütürken kimliğini kaybetmeyen; modernleşirken köklerinden kopmayan, yeni yapılar inşa ederken insanı merkezin dışına çıkarmayan bir şehir modeli ortaya koymak istiyoruz.' diye konuştu.

Lavanta Konutları'nın da bu anlayışın örneklerinden biri olduğunu ifade eden Kılca, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan belediye çalışanlarına, kooperatif yönetimine, üyelere, yüklenici firmalara ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Kılca, Lavanta Konutları'nın en kısa sürede tamamlanarak anahtarlarının hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ederek, projenin Karatay'a, İşgalaman Mahallesi'ne, kooperatif üyelerine ve tüm hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.

AYHAN: LAVANTA KONUTLARI VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Lavanta Konutları'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin vatandaşların daha güvenli, çağdaş ve sosyal imkânları güçlü konutlarda yaşamalarına katkı sağlayacağını söyledi. Çalışmalarda temel amacın vatandaşların daha güvenli, çağdaş ve sosyal donatıları güçlü konutlarda ikamet etmesini sağlamak olduğunu dile getiren Ayhan, Lavanta Konutları'nın ilçe adına önemli ve anlamlı bir yatırım olduğunu belirtti.























