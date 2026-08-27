Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ortak değeri Sakaryaspor'a desteklerini sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Kola tarafından Sakaryaspor'a özel olarak üretilen armalı kutu kolaları tüm BELPAŞ tesislerinde satışa sunmaya başladı.

Her gün binlerce misafiri ağırlayan sosyal tesislerde satışa sunulan özel ürünlerle Sakaryaspor'a destek sağlanacak.

Sarıyer Kola ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, üzerinde Sakaryaspor arması bulunan özel üretim teneke kutu kolalar artık Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesindeki sosyal tesislerde de taraftarlarla buluşuyor.

KULÜBE KATKI OLACAK

Sakaryaspor'a özel olarak üretilen kolaların satışından elde edilen gelirin belirli bir bölümü, kulübe kâr payı olarak aktarılacak.

Böylece Sakaryaspor sevgisi, şehrin dört bir yanındaki sosyal yaşam alanlarından kulüp için doğrudan desteğe dönüşecek.

TÜM TESİSLERDE SATIŞA ÇIKIYOR

Her gün binlerce Sakaryalıyı ağırlayan Ormanpark, Aziz Duran Parkı, Millet Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Vagon Park, Elegant Restoran, Kampüs Mutfak, Kampüs Öğrenci Lokantası, Karaman Park, Yenikent Park ve Karasu Acarlar Longozunda Sakaryaspor armalı kolaların satışına başlandı.

Bu adım, yeşil-siyah atmosferini şehrin her yerinde yaşatmak, şehrin takımına destek için yeni bir sinerji oluşturmak adına önemli bir örnek olacak.