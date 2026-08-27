Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapının mimari bütünlüğü ile farklı tarihsel evrelerinin titizlikle korunduğunu ifade etti.

TLOS'TA İLK KEZ GES SİSTEMİ KURULDU

Bakan Ersoy'un paylaşımına göre, Tlos özelinde ilk kez güneş enerjisi sistemi (GES) kuruldu. Bu sistem sayesinde antik tiyatronun gece aydınlatması çevre dostu enerjiyle sağlanacak. Uygulamanın ziyaretçilere Tlos'un eşsiz atmosferini akşam saatlerinde de deneyimleme imkânı sunacağını söyleyen Bakan Ersoy, tarihî alanların yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturulduğunu vurgulayarak, kültürel mirasın sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe taşındığını belirtti.

Tlos Antik Kenti artık güneş enerjisiyle aydınlanacak.



Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlattığımız kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladık.



Yapının mimari bütünlüğünü ve farklı tarihsel evrelerini titizlikle korurken Tlos: pic.twitter.com/BG0f0GZxcO Malatya Pütürge'nin zorlu coğrafyasında güçlü yatırım İçeriği Görüntüle August 27, 2026