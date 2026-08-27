İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın ve İl teşkilatı mensupları, yaz tatillerini memleketlerinde tamamlayarak Avrupa'daki ülkelerine dönüş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'nda bulunan gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyaret kapsamında gurbetçilerin dönüş yolculuğu öncesindeki durumlarını yerinde inceleyen heyet, vatandaşlarla birebir sohbet ederek hem Türkiye'de geçirdikleri tatil sürecine dair değerlendirmelerini dinledi hem de yaşadıkları Avrupa ülkelerinde karşılaştıkları sorunları ve talepleri kayıt altına aldı.

Kapıkule'de gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Prof. Dr. Mehmet Akalın, gurbetçi vatandaşların Türkiye ekonomisine ve kültürel bağların korunmasına sunduğu katkının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Akalın, gurbetçilerin sınır kapılarındaki geçiş süreçlerinde yaşadığı sıkıntıların yanı sıra, Avrupa'da karşılaştıkları idari ve sosyal meselelerin de yakın takipçisi olduklarını belirtti.

Vatandaşların dile getirdiği sorunları ilgili mecralarda gündeme getireceklerini vurgulayan Akalın, şunları kaydetti:

'Yaz tatillerini memleketlerinde sevdikleriyle geçiren gurbetçi kardeşlerimiz, dönüş yolculuğunda yine sınır kapılarımızda yoğunlukla ve çeşitli bürokratik engellerle karşılaşıyor. Hem burada yaşadıkları süreci hem de ikamet ettikleri Avrupa ülkelerinde karşılaştıkları problemleri kendilerinden dinledik. Vatandaşlarımızın gurbette yaşadığı her türlü sorunun çözümü için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.'

HAYIRLI YOLCULUKLAR TEMENNİSİ

Ziyaretin sonunda İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın ve il teşkilatı üyeleri, dönüş yoluna geçen tüm gurbetçi vatandaşlara kazasız, belasız ve hayırlı yolculuklar dileyerek uğurlandı. Gurbetçiler de kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan İYİ Parti heyetine teşekkürlerini iletti.