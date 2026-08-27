Siber suçlarla mücadele kapsamında farkındalık çalışmaları yürüten SİBERAY, araç alım satım işlemlerinde vatandaşları hedef alan dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Paylaşımda, araç ilanı veren kişilerin dolandırıcılar tarafından hedef alınabildiği, şüpheli kişilerin kendilerini alıcı ya da banka görevlisi gibi tanıtabildiği belirtildi.,

SİBERAY'ın uyarısına göre dolandırıcılar, telefonla arayarak 'İşlem eşleşti', 'Güvenli ödeme yapıldı' ve 'Referans numaranız oluşturuldu' gibi ifadeler kullanıp araç satış sürecinin başladığı izlenimini oluşturabiliyor.

Ardından, işlemi tamamlamak veya hesaba para gönderileceği bahanesiyle vatandaşları mobil bankacılık uygulamaları üzerinden bazı adımlar yapmaya yönlendirebiliyorlar.

ASIL AMAÇ HESAPTAN PARA ÇIKIŞI SAĞLAMAK

Uyarıda, karşı tarafa para gönderileceği söylenmesine rağmen, yapılan işlemin aslında kişinin kendi hesabından para transferine yol açabileceği vurgulandı.

Bu nedenle vatandaşların, özellikle araç satışlarında gelen telefonlara ve yönlendirmelere karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Siberay'ın paylaşımı doğrultusunda araç alım satımında dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şöyle:

Tanımadığınız kişilerin telefonla yaptığı yönlendirmelere itibar etmeyin.

Mobil bankacılıkta ne onayladığınızı dikkatle kontrol edin.

'Güvenli ödeme', 'referans numarası', 'işlem eşleşmesi' gibi ifadelerle acele ettirilmeyin.

Para geldiği söylense bile hesabınızı siz doğrulamadan işlem yapmayın.

Şüpheli durumda bankanızla doğrudan iletişime geçin.

SİBERAY, vatandaşları araç alım satım süreçlerinde dikkatli olmaya ve dolandırıcılık girişimlerine karşı teyit edilmemiş hiçbir işlemi onaylamamaya çağırdı.