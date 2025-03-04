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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli SAK Timimiz; Uzungöl’de, “İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı” gerçekleştirdi. pic.twitter.com/pefhUi2q3k — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 4, 2025

Sakarya’da bir Ramazan geleneği!

Sakarya’da bir Ramazan geleneği!

Trabzon Uzungöl'de Jandarma Komutanlığı'na bağlı SAK Timi, "İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı" gerçekleştirdi. TRABZON (İGFA) - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli SAK Timimiz; Uzungöl’de, “İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı” gerçekleştirdi.