İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, modern hikâyeciliğinin öncü isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ı vefatının 72. yılında, öykülerinde önemli bir yer tutan Burgazada'da düzenlediği programla andı.

Canlı müzik dinletisiyle başlayan programda Abasıyanık'ın edebi kişiliğinin ve edebiyatının ele alındığı söyleşi düzenlendi. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü ve yayıncı Levent Turhan Gümüş'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Abasıyanık'ın Türk Edebiyatına katkıları anlatıldı.

YAZARIN MÜZE EVİNİ ZİYARET ETTİLER

Söyleşinin ardından katılımcılar 1959 yılında hizmet vermeye başlayan Sait Faik Abasıyanık Müzesi'ni ziyaret etti. Maltepeliler müze evde Abasıyanık'ın yaşamına tanıklık etmiş eşyaları, fotoğrafları, mektupları, kartpostalları, eserlerine konu olan sayısız hatırasının izlerini taşıyan eşya ve belgeleri inceleme fırsatı buldu.