YÖK Başkanı Erol Özvar, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan 'sahte üniversite' haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Özvar, söz konusu Yeni Pazar Üniversitesi ile ilgili de geçen yıl Ağustos ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suistimallerle ilgili ihbarda bulunulduğunu hatırlattı.ANKARA (İGFA) - Son günlerde yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan “hayali üniversite” haberleri ile ilgili olarak açıklama Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan geldi.

Bilindiği gibi yurt dışında, kendi imkanları ile yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK iznine veya bilgisine ihtiyaçları olmadığının altı çizilen açıklamada, "Bununla birlikte yurt dışında üniversite okumak isteyen adaylar, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın https://denklik.yok.gov.tr internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz etmektedir. Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir. Ayrıca Kurulumuz denklik birimi web sayfasında kayıt dönemlerinden önce yurt dışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamalar yapılmaktadır." denilerek denkliklere ilişkin yapılan duyuruların linkleri paylaşıldı.

https://denklik.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=78, https://denklik.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=73 ve https://denklik.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=87 linklerini sosyal medya hesabından paylaşan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde “Yeni Pazar Üniversitesi” olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık bir yıl önce, 17.08.2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir" dedi.