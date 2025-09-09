Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği, hayırsever polis memuru Mustafa Şahin’in desteğiyle son bir haftada Kahramanmaraş’ta 5 engelli vatandaşı sevindirdikten sonra bu kez Adıyaman’da bir vatandaşa umut oldu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde yaşayan yüzde 90 engelli Yılmaz’ı ziyaret ederek, “en büyük hayalim” dediği akülü aracını kendisine teslim etti.

Galatasaray sevdalısı olan Yılmaz’a ayrıca UltraAslan Kahramanmaraş yöneticilerinden Ömer Altay’ın gönderdiği orijinal Galatasaray atkısı da ulaştırıldı.

Dernek yapılan yazılı açıklamada, “Yılmaz kardeşimizin en büyük hayalim dediği akülü arabasını kendisine hediye ettik.. Kardeşimizin bir diğer büyük hayali imzalı bir Galatasaray forması. İnşallah bu hayalini de en kısa zamanda gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Her daim destekleriyle yanımızda olan hayırsever polis ağabeyimiz Mustafa Şahin’e gönülden teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.