Sağlık ve eğitim alanında gençlerin yeteneklerini keşfetmek ve geleceğin sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla 2024 yılında ilki gerçekleştirilen, Sağlıklı Bir Fikrim Var” proje yarışması, bu yıl ikinci kez başvurulara açıldı. Yarışma için son başvuru 14 Eylül 2025.İSTANBUL (İGFA) - Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Orzaks İlaç iş birliğiyle hayata geçirilen Sağlıklı Bir Fikrim Var yarışması, üniversite öğrencilerini bilimsel üretime teşvik ederek, araştırma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yarışma, 2025 yılında, “polifenollerin sentez, modifikasyon ve/veya enkapsülasyonları ile kanser önleme ve tedavide kullanımı” teması ile özgün, bilimsel ve uygulanabilir projeleri teşvik ederek, geleceğin sağlık çözümlerine ışık tutmayı hedefliyor.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Selman Alimoğlu: “Sağlık sektörü sürekli bir dönüşüm içinde ve bu süreçte gençlerin bilimsel düşünce ve çözüm odaklı yaklaşımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. “Sağlıklı Bir Fikrim Var” yarışmasıyla, gençlerin teoride edindikleri bilgileri, uygulama becerisine dönüştürmelerini teşvik ederken, aynı zamanda onların sağlık alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerini de amaçlıyoruz. Bu yarışma, genç yeteneklere, hedeflerine ulaşmaları için bir platform sunarken; bizlere de onları kariyer yolculuklarında destekleme imkânı tanıyor.”

Yarışmada dereceye giren projeler, sadece ödüllendirilmekle kalmayacak, yarışmayı kazananlara ayrıca Orzaks İlaç bünyesinde staj yapma imkânı da sunulacak.

Yarışmada birinciye veya birinci gruba: 200 bin TL para ödülü, ikinciye veya ikinci gruba: 150 bin TL para ödülü, üçüncüye veya üçüncü gruba ise 100 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca, uygun görülen proje fikirleri, hayata geçirilmek üzere teknik ve bilimsel destek alma şansı yakalayabilecek.