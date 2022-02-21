Vaka sayısı yeniden yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 bilgilendirme Platformu üzerinden 21 Şubat 2022 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi, 268 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise son durumu sosyal medya hesabı Twitter'dan şu şekilde duyurdu:

"Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın."