Maske nerelerde yasak, nerelerde değil!
Maske yasağının belirli noktalarda kaldırılmasının ardından vatandaşların kafası karıştı. Maske zorunluluğu kalktı mı? Türkiye'de maske zorunluluğu nerelerde kalktı? Maske yasağı, zorunluluğu olan yerler neresi?
Geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı ardından yeni alınan kararlar tek tek açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada maske hakkında alınan kararlar da duyuruldu. Koronavirüs salgın döneminde hayatımın her alanına iren maske zorunluluğu ile ilgili güzel gelişmeler yaşandı. Vatandaşlar ise Maske zorunluluğu kalktı mı? 2022 Türkiye'de maske zorunluluğu nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu olan yerler neresi? sorularına cevap aramaya başladı. İşte maske zorunluluğu hakkında bilinmesi gerekenler...
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısında maske ile ilgili gelişmeler yaşandı. Açık ve kapalı alanlarda maske takılıp takılmaması yönünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Vatandaşlar ise Maske zorunluluğu kalktı mı? 2022 Türkiye'de maske zorunluluğu nerelerde kalktı? Maske yasağı, zorunluluğu olan yerler neresi? sorularına cevap aramaya başladı.
MASKE YASAĞI OLAN VE YASAĞIN KALKTIĞI YERLER
Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olması ve mesafeye uyulması şartıyla maske takılmayabilir. Uçak, otobüs, sinema, sağlık kuruluşları ile okulların kapalı alanlarında maske kuralı sürecek.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016