İBB Başkanı İmamolu ve Vali Yerlikaya Balıklı Rum Hastanesi'nde

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangını yerinde takip edip, ekipleri yönlendirdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan bilgi alan İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte gazetecileri bilgilendirdi. İmamoğlu, “Balıklı Rum Hastanesi, bizim için çok kıymetli bir kurum. Onu tekrar ayağa hep birlikte kaldırırız. Elbette burada çıkan yangın bizi üzmüştür, ama can kaybının olmaması bütün hastaların buradan nakledilmesi bizim için değerlidir” dedi. İstanbul İtfaiyesi, Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına, kısa sürede müdahale etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hastaneye gelerek, yangın söndürme çalışmalarını yerinde izledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan bilgi alan İmamoğlu gelişmeler hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte gazetecilere bilgi verdi. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Ne yazık ki, İstanbul'un simge hastanelerinden biri Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın oldu ve bir hasar var. Tabii sevindirici olan, şu anda hasta tahliyeleri büyük oranda yapıldı. Ve şu anda bizim burada 78 aracımız, 215 personelimiz var. Ve Zeytinburnu Belediyesi'nin de bir kısım görevlileri burada. Farklı kurumlar da arka planda destek için bekliyorlar. Ama şu an gördüğümüz gibi, son çatıda kontrol altına alınmaya çalışan bir yangın. Binanın geneline baktığımızda, üst çatı ve onun alttaki döşemesi ahşap. Diğeri de tabii eski usul bir döşeme imalatı. Şu an binaya dönük içeride çalışan itfaiye çalışanlarımız var, yangını kontrol altına alması gereken. Dolayısıyla süreç devam ediyor. Arkadaşlarım, çalışma içerisinde en hızlı biçimde müdahalesini yaptılar; devam ediyor. Burada mühim olan, can kaybının olmaması. Balıklı Rum Hastanesi bizim için çok kıymetli bir kurum. Hastane olarak da çok kıymetli. Onu tekrar hep birlikte ayağa kaldırırız. Biz de yanında oluruz vakfımızın. Ama esas olan, burada can kaybının olmaması. Bir an önce de kontrol altına yangının alınması. Diğer kısmını hep beraber hallederiz.”

KONTROL ALTINA ALACAĞIZ

“İtfaiyemiz, haber geldiği andan itibaren buraya müdahaleye başladı. Sayın Valimizle beraber koordinasyon içerisindeyiz. Onun dışında, diğer kurum ve kuruluşlarımız da arka planda ihtiyaca dönük beklemekte. Başhekimimiz burada. Geçmiş olsun diyelim. Tabii esas olan şu anda hastaların tahliye edilmiş olması buradan tamamen. Önemli olan da o. Süreci çok yakın bir zaman içinde arkadaşlarım kontrol altına alacaklarını ifade ediyorlar. Zaten görünen şekliyle de sadece çatıda ahşap bölümün hızlıca yanıyor olması. Tabii eski bir bina. Yaklaşık yüz otuz yıllık bir bina. Dolayısıyla her ne kadar acil bir durumda yukarıda ilgili kurumların Valimiz tarafından hazırlanan havadan müdahale helikopteri hazır olsa da şu an kontrol altına alınan yangında o aracın buraya su müdahalesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü hem içeride çalışan itfaiyecilerimiz var. Hem de binanın var olan statik yapısının öyle bir suyun bırakıldığı anda bunu taşımayacağı yönünde kanaat var arkadaşlarımda. Dolayısıyla tüm ekiplerimizle buradayız. Çok yakın zaman içinde kontrol altına alacağız.”