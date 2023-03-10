Göz Kapak Sarkması Kişiyi Yorgun Gösteriyor! Göz Kapakları Neden Sarkar?

Son dönemlerde göz estetiği kapsamında göz kapağı sarkması ameliyatları çok fazla tercih edilmektedir. Blefaroplasti olarak da geçen bu sorun oldukça kısa zaman dilimi içerisinde çözüme kavuşturulmaktadır. Göz kapak estetiği, yaş alma ile birlikte göz çevremizdeki dokuların gergin durmaması sonucunda yaptırılan cerrahi operasyonlar bütünüdür. Birden çok ameliyat yapılarak birçok nokta düzeltilebilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

Göz kapak estetiği, yaş alma ile birlikte göz çevremizdeki dokuların gergin durmaması sonucunda yaptırılan cerrahi operasyonlar bütünüdür. Birden çok ameliyat yapılarak birçok nokta düzeltilebilir.

Bu ameliyat türü, görme yetimizi sağladığımız gözümüzün etrafında yapılan estetik çalışmalarının bütünüdür. Bu kapsamda göz kapağı düşüklüğü (sarkması), kaz ayağı, kaş düşüklüğü, göz altı torbaları gibi birçok cerrahi operasyon gerçekleştirilir.

Son dönemlerde göz estetiği kapsamında göz kapağı sarkması ameliyatları çok fazla tercih edilmektedir. Blefaroplasti olarak da geçen bu sorun oldukça kısa zaman dilimi içerisinde çözüme kavuşturulmaktadır.

Göz kapağı sarkması nedir?

Gözümüzün üzerinde bulunan ve gözün bir kısmının ya da tamamının kapanmasına sebep olan sarkma türüne bu isim verilir. Gözümüzü dış etkenlere karşı korumakla yükümlü olan bu kapak, özellikle yaşlanma ile birlikte kendisini gösterir. Gençlik dönemindeki gibi gergin durmayan göz kapağı, zaman içerisinde aşağıya doğru çekilir ve gözün önüne gelir. Bu durum da kişileri rahatsız eder.

Göz kapağı ameliyatı için belli bir mevsim yoktur. Yaz ayları veya kış ayları arasında ameliyat başarısı ve iyileşme süreci açısından bir fark yoktur. Tek önemli konu ameliyattan sonra yaklaşık olarak 1 ay denize ve havuza girilmemesini öneriyoruz. Yaz ayları ameliyat için daha çok tercih ediliyor. Çünkü ameliyattan sonra 1 hafta dinlenerek buz uygulamak hızlı bir iyileşme sağlıyor.

Ameliyat sonrası iz kalır mı?

Göz kapağı ameliyatından 1 hafta sonra dikişler alınıyor ve ilk zamanlarda iz gözükmektedir. 1 ay dolduğunda iz geçirici özel kremler reçeteliyoruz. Bu kremleri hastalarımıza 3-4 ay boyunca kullanmalarını öneriyoruz. Ayrıca dikiş izi üzerine güneş kremi kullanmaları sadece güneşten değil, tüm uv ışınlarından korunmayı sağlar.

Göz kapağı ameliyatı ile birlikte kaş kaldırma ameliyatı yapılabilir mi?

Bazı hastalarımızda göz kapağı düşüklüğüne bir katkı da kaş düşüklüğü yapmaktadır. Kaş altındaki yağ tabakası yaş ile birlikte küçüldüğünde ve kaş bölgesi yerçekimi etkisi ile de aşağıya doğru indiğinde göz kapağını daha fazla düşürmektedir. Bu hastalarımızda sadece göz kapağı ameliyatı yapmak yeterli gelmeyecektir. Ek yapılacak kaş kaldırma ameliyatı kaş bozukluğunu da düzelterek daha doğru ve daha estetik bir görünüm sağlamaktadır. Bu nedenle hastalarımıza üst göz kapağı ameliyatı ile birlikte kaş kaldırma ameliyatı da önermekteyiz.