Doktorlar şiddeti kınamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu

Hekim Birliği Sendikası, 06 Temmuz 2022’de oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Maçı’na takımların “Hekime Yönelik Şiddeti Kınıyoruz!” temalı pankartla çıkması talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

06 Temmuz 2022’de, Konya Şehir Hastanesi’nde, Uz. Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında silahlı saldırı sonucu şehit edildi. Yaşanan bu acı olay sağlıkta şiddete dair ilk vaka olmamakla birlikte ilerleyen günlerde de şiddet olayları yaşanmaya devam etti.

Hekim Birliği Sendikası, 30 Temmuz 2022’de TrabzonSpor ile (Demir Grup) SivasSpor arasındaki oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Maçı’nda “Hekime Yönelik Şiddeti Kınıyoruz.”, “Dr. Ekrem Karakaya’yı rahmetle anıyoruz.” vb. pankartlar ile maça çıkılması ve maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılmasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na, Futbol Kulüpleri’ne ve Sponsor Firma’ya ayrı ayrı başvurdu.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcı Dr. Y. Gökhan Doğramacı imzalı Dilekçe şu ifadeler ile son buldu; “işbu talebimizi ve başvurumuzu öncelikle Görev Şehidimiz Uz. Dr. EKREM KARAKAYA anısına olmak üzere, üyemiz olsun olmasın tüm Hekimler adına saygı ile sunarız.”

Hekim Birliği Sendikası sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “Spor’da Olduğu Gibi Sağlık’ta Da ŞİDDETE HAYIR Demek İçin; İlgi, Yardım ve Desteğinizi İstiyoruz…” ifadeleri yer aldı.