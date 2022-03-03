Bakan Koca açıkladı: Maske-Mesafe ve HES kodu kaldırıldı!

Bilim Kurulu Sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu Bakan Koca açık havada ve kapalı ortamda havalandırma iyiyse maske zorunluluğunun kaldırıldığını, hes kodu uygulamasının tamamen kaldırıldığını açıkladı.

Koca'nın açıkladığı kaldırılan kısıtlamalar şöyle:

''1. Artık açık hava maske kullanmak zorunda değiliz.

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise maske takmak artık şart değil.

3. HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfların kapanması uygulamasına son verildi.''

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

''Bugün serbestlikten söz edeceğim. Gelinen noktada bilmemiz gereken Covid-19 ile mücadelenin aşı ile verilecek olmasıdır.

İki yıllık ısrarlı mücadelede şimdi sıra salgını hayatımızın merkezinde durmasından çıkarmakta.

Birazdan sizinle paylaşacağım kararla mutabakatla alınmış bir karar değil. Karşı çıkanlar da var.

Bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum:

1. Artık açık hava maske kullanmak zorunda değiliz.

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise maske takmak artık şart değil.

3. HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfların kapanması uygulamasına son verildi.

Salgınla kısıtlamalarla mücadele etmekten kişisel korunma yöntemiyle mücadeleye geçmeliyiz. Maske konusunda prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. ''