Babalar anne olsaydı, ne olurdu?

Çocuk Sağlığı, Hastalıkları Uzmanı, Yazar Dr. Elif Pınar Çakır ve Uyku Danışmanı, Yazar Sinem Gerger Akınal tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ebeveynler ve anne baba adayları alanında önde gelen uzmanlardan hamilelik, doğum, bebek bakımı ve çocuk büyütme ile ilgili ihtiyaç duyacakları temel bilgileri öğrenmiş oldular.

Bebek bakımında babanın rolü

Gebelikten Bebekliğe Anne Baba Eğitimi'ne katılan babalar, anne olmanın zorluklarını yaşayarak anne adayları ile empati kurma fırsatını yakaladı. Etkinlikte Klinik Psikolog Aslı Karasaç Özkaya, babaların anne adaylarının yaşadığı zorlukları anlayabilmesi için küçük bir testten geçirdi. Hem bebek bakımını hem de ev işlerini bir arada yürütmeye çalışan babalar hamile anneleri güldürdü.

Konu ile ilgili olarak Klinik Psikolog Özkaya, şu şekilde konuştu: "Babalar için hazırladığımız bu mini testte aslında annelerin yaşadığı duyguları paylaşmak istedik. Düşünsenize hamilesiniz, evde bebeğinize bakıyorsunuz. Bir taraftan da ev işleri var. İşte bu süreçte annelerimizin yaşadığı zorlukları ve annelerin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu babalara empati yoluyla hissettirmeyi amaçladık. Annenin bu dönemde sevgi, ilgi ve şefkate ihtiyacı var. Bunun dışında anneler hamilelik sonrası lohusalık, hormonlar derken fiziksel anlamda da yoruluyor. Baba bu dönemde verdiği küçük desteklerle anneyi iyi hissettiriyor ve rahatlatıyor. Babalar annelere destek olmak için bebeği alıp kucağında tutabilir, bebeğin bezini değiştirebilir, anne duştayken ona bir alan yaratıp mola vermesini sağlayabilir. Bebek bakımında en önemli noktalardan biri; babamızın eve, ailesine, anneye ve çocuklara olan koşulsuz sevgi duygusunu hissettirmesi.

katılan baba adayı Ömer Çağrı Güzel: "Özellikle anneye destek ilk öncelik olmalı. Aynı zamanda bebeğin günlük rutininde bakım sürecine dahil olmak çok önemli. Eğitimde de gördüğümüz gibi anneliği deneyimlemek çok zor ve stres verici bir süreç. Bu nedenle fiziksel yardımın yanında psikolojik destek de çok önemli. Benim için çok değişik bir o kadar da eğitici bir süreç oldu." dedi.

Anneler Ece Vahapoğlu ile hamile yogası yaptı

Anne baba eğitime katılan anneler, bebeklerini beklerken daha kolay bir doğum ve doğum sonrası bebekli hayat için vücutlarını nasıl güçlendireceklerini öğrendiler. Ece Vahapoğlu tarafından verilen eğitimde anneler hamile yogasını uygulamalı olarak gerçekleştirdiler.

Vahapoğlu, egzersizlerin hamileliğin 14. haftasından sonra, hekime danışarak başlanması gerektiğini önerdi.

Etkinliği organize eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır ve 0-6 Yaş Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal, anne baba eğitiminin bebeğin sağlıklı gelişimdeki önemine dikkat çekti.

Daha sağlıklı nesiller ve aile bağlarının güçlenmesi için "Gebelikten Bebekliğe Anne Baba Eğitimi"ni gerçekleştirdik. Eğitim programımız ile anne-babaların özgüvenini güçlendirmeyi ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçladık. Diğer taraftan hamilelik döneminden başlayarak çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi arzu ettik." şeklinde bilgi verdi.

Eğitimde Pediatrist, Yazar Dr. Elif Pınar Çakır, Uyku Eğitmeni, Yazar Sinem Gerger Akınal, Yazar, Sunucu, Wellness Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu, Pediatrist Dr. Barış Çakır, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Deniz Yıldıran Sarıcı, Hemşire, Anne Bebek Eğitmeni Esra Ertuğrul, Doğuma Hazırlık Eğitmeni, Ebe Gülçin Turan, Diyetisyen Zeynep Deniz Orman, Eğitimci, Yazar Ayşegül Dede ve Uzman Klinik Psikolog Aslı Karasaç Özkaya yer aldı.