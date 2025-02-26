Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri'nde ve Ağız Diş Hastaneleri'nde çalışanlara dağıtılan teşviklerde mağduriyetlerin son bulması yönünde bir kez daha çağrı yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman ile birlikte Nuh Çimento ve Derince Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Şube Başkanı Çeker, yapmış olduğu açıklamada, Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) ve Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde (ADSH) çalışanlara dağıtılan teşviklerde mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek, sağlık çalışanları için ay sonunda ne kadar maaş alabileceklerini bildikleri TEK KALEM MAAŞ’ın temel ücret politikası olması gerekliliği her geçen gün daha da ortaya çıktığını belirterek, çalışanların maaş dışı ödemelerinde yaşanan garabetler ve adaletsizlikler mağduriyet oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ DÜŞÜŞ BİTİRİLMELİ"

Teşvik dağıtım oranlarındaki sıkıntıya dikkati çeken Başkan Çeker, "Dağıtım oranları Ocak 2024 tarihinde 0.36 iken bir sene sonra Ocak 2025’te 0,22’ye düşürülmüştür. Bir diş hekimi için 30 bin puanda geçen seneye göre yaklaşık 5 bin TL’ye kayba neden olan bu düşüşün bir izahı olamaz.SUT fiyatları artmışken, kurumların fatura tutarı yükselmekte iken dağıtım oranları düşürülerek çalışanlar mağdur edilmektedir. Çalışanın hakkı, alın teri elinden alınmaktadır. Böyle bir geriye gidişin adına teşvik denilmeside anlamsızdır. Bu durum teşvik etmekten öte çalışanların çalışma heveslerini kıran, motivasyonlarını düşüren ve sağlık hizmetine olumsuz etki eden bir uygulamadır. Bakanlık dağıtım oranlarındaki kayıpları sonlandırarak bu kabul edilemez düşüşü bitirmeli ve dağıtım oranlarını bir yıl önceki eski seviyesine çıkarmalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruları yaparak çalışanların kaybının telafi edilmesini talep edeceğiz.” diye konuştu.