Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle sakinleriyle bir araya gelmek ve talepleri yerinde dinlemek amacıyla düzenlenen 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmalarının ilkini Odunluk Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'nin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak, sorun ve önerileri yerinde tespit etmek amacıyla hayata geçirdiği yeni mahalle buluşmaları konsepti 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' başladı. Buluşmaların ilk durağı, Odunluk Mahallesi'ndeki Azelya Parkı oldu.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, belediyenin farklı alanlardaki çalışmaları da düzenlenen atölyelerle vatandaşlara tanıtıldı.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Odunluk Mahalle Muhtarı Özlem Akman katıldı.

Program öncesinde alanda kurulan 'Sağlıklı Yaşlanıyoruz', 'Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri' ve 'Kadınların Derdi Ne?' stantlarını tek tek gezen Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlarla sohbet etti. Özdemir, alan içerisindeki aşure dağıtım noktasında da mahalleliye aşure ikramında bulundu.

KATILIMCI ANLAYIŞ, ORTAK AKIL

Buluşmanın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yönetim anlayışlarında halkın katılımının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yaz dönemi boyunca mahalle buluşmalarını parklarda sürdüreceklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'İlçe belediye başkanı olarak her zaman halkın sorunlarını yerinde dinlemek, eleştirileri almak ve varsa yanlışlarımızı görerek bizi uyarmanızı sağlamak için buradayız. Eskiden mahallelerde yaptığımız toplantıları, yaz boyunca parklarda buluşmaya dönüştürdük. Adına da 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' dedik. Gelelim parkta beraber oturalım, muhabbet edelim; önerilerinizi, eleştirilerinizi alalım istedik. İnsanız, hatalarımız olabilir. Bunları doğrudan vatandaştan duymak bizim için çok kıymetli. Katılımcı bir anlayışla, ortak aklı büyüterek Nilüfer'i hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız.'

Halkın kaynaklarını yine halk için ve en doğru şekilde kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, mahallelere yapılacak yatırımlarda mahalle komitelerinin, muhtarların ve mahalle halkının görüşlerini almaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Şadi Özdemir, vatandaşların kent yönetiminde aktif olarak söz sahibi olmaları için yakında gerçekleştirilecek Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komiteleri seçimlerine katılması çağrısında bulundu.

Etkinlikte söz alan Odunluk Mahalle Muhtarı Özlem Akman da mahallelerine gösterilen ilgi ve desteklerden dolayı Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Şadi Özdemir'e teşekkürlerini iletti.