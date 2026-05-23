İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG), küresel uçuş ağını genişletme ve Kuzey Afrika bağlantılarını güçlendirme çalışmaları kapsamında stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Mısır'ın önde gelen havayolu şirketlerinden Nesma Airlines, Kahire ile İstanbul arasında karşılıklı doğrudan uçuşlarına resmen başladı.

İSTANBUL (İGFA)- Yolcu sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci, Avrupa'nın ise en hızlı büyüyen havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen, yeni iş birlikleriyle küresel ekosistemini çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kuzey Afrika'nın öne çıkan düşük maliyetli hava yollarından Nesma Airlines, tarihi mirası ve dinamik yapısıyla bölgenin öne çıkan şehirlerinden Kahire'den, dünya turizminin ve ticaretinin kalbi İstanbul'a uçuşlar başlattı.

Nesma Airlines'ın İstanbul (SAW) - Kahire (CAI) hattındaki ilk uçuşu vesilesiyle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminalinde renkli görüntülere sahne olan bir karşılama töreni düzenlendi. Havayolu şirketi ve ISG üst düzey yönetiminin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yolculara özel hediyeler ve geleneksel Türk lokumu ikram edildi.

Kahire'den havalanan ilk uçak, apronda havacılık geleneği olan 'su takı' selamlamasıyla karşılandı. Nesma Airlines'ın kokpit ve kabin ekibinin çiçeklerle ağırlanmasının ardından, ISG yönetimi ve havayolu temsilcilerinin katılımıyla kurdele ve pasta kesim seremonisi gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, bu iş birliğinin stratejik önemine değinerek şunları söyledi: 'Nesma Airlines'ı havalimanı ailemize dahil etmekten ve Kahire-İstanbul doğrudan uçuşlarının resmi başlangıcına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. ISG olarak her yeni rotayı sadece ticari bir başarı değil; İstanbul'un küresel bir havacılık merkezi olma konumunu pekiştiren stratejik bir köprü olarak görüyoruz. Nesma Airlines ile güçlerimizi birleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, Türkiye ve Mısır arasındaki tarihi bağlara yeni bir dinamizm kazandırıyoruz.'

'Bugün ISG olarak dünya çapında 55 ülkede 155 destinasyonu İstanbul'a bağlıyoruz. Bu geniş network ağımız, havayolu ortaklarımızın bize duyduğu güvenin ve ekiplerimizin kararlılığının bir sonucudur. İş ortaklarımıza ve yolcularımıza verdiğimiz kesintisiz, verimli ve yüksek kaliteli hizmet sözünü tutmaya, havacılıkta mükemmelliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Nesma Airlines'a aramıza hoş geldiniz diyor, ortaklığımızın sürdürülebilir başarılar getirmesini diliyorum.'

Uçuşlar haftada 3 gün gerçekleşecek

22 Mayıs 2026 itibarıyla başlayan Nesma Airlines uçuşları; haftada 3 frekans olarak Salı, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı seferler halinde icra edilecek. İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayan Nesma Airlines uçuşları ile birlikte, iki ülke arasındaki hava yolu trafiğinin canlanması; uçuşların turizm, ticaret, kültürel alışveriş ve karşılıklı yatırımlarda çarpan etkisi yaratması hedefleniyor.

Mısır'ın başkenti ve en büyük şehri olan Kahire, binlerce yıllık tarihi mirası, kültürel zenginliği ve dinamik şehir yaşamıyla Afrika'nın en etkileyici metropolleri arasında yer alıyor. Nil Nehri'nin hayat verdiği şehir, geçmişin izlerini taşıyan görkemli yapıları modern mimari, ticaret ve teknolojiyle bir araya getirerek benzersiz bir atmosfer sunuyor. Tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktası olarak öne çıkan Kahire, bugün de finans, turizm, kültür ve ticaret alanlarında bölgesel ölçekte güçlü bir merkez olma özelliğini sürdürüyor. Şehir, stratejik konumu sayesinde uluslararası yatırımlar, küresel iş birlikleri ve yeni nesil ticari fırsatlar açısından dikkat çekici bir potansiyel barındırıyor.