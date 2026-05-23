KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan sanayi kapasite ve endeks değerlendirmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bireysel ve ticari kredilere yönelik büyüme sınırlarını yeniden düzenledi. Yürürlüğe giren yeni uygulamayla kredi kullanımlarının daha kontrollü bir yapıya çekilmesi planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gece yaptığı açıklamada, bireysel ve ticari kredilerde yeni sınırlar getirildiğini duyurdu.

Bireysel kredi çekmek isteyenlerin kullanabileceği tüm kredi türlerinde 1 puan düşürüldü.

Ticari kredi çekmek isteyenlerde ise, büyük ölçekli işletmelerde tüm kredi türlerinde büyüme sınırı 1 puan, KOBİ'lerde de, 0.5 puan düşürüldü.

Tüketicilerin kullandığı KMH limit artışları düşürülürken, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde yüzde 4'ten yüzde 3'e indirildi.

