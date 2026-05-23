Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bireysel ve ticari kredilere yönelik büyüme sınırlarını yeniden düzenledi. Yürürlüğe giren yeni uygulamayla kredi kullanımlarının daha kontrollü bir yapıya çekilmesi planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gece yaptığı açıklamada, bireysel ve ticari kredilerde yeni sınırlar getirildiğini duyurdu.

Bireysel kredi çekmek isteyenlerin kullanabileceği tüm kredi türlerinde 1 puan düşürüldü.

Ticari kredi çekmek isteyenlerde ise, büyük ölçekli işletmelerde tüm kredi türlerinde büyüme sınırı 1 puan, KOBİ'lerde de, 0.5 puan düşürüldü.

Tüketicilerin kullandığı KMH limit artışları düşürülürken, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde yüzde 4'ten yüzde 3'e indirildi.