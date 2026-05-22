Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında hem hanehalkı hem de reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde gerileme yaşandığını açıkladı. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecini destekleyen politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek enerji fiyatları ve küresel belirsizliklerin enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Buna rağmen Mayıs ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin 2,1 puan, reel sektörün beklentisinin ise 0,6 puan gerilediğini ifade eden Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin dikkat çekici olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak amacıyla dezenflasyon sürecini destekleyen ekonomi politikalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.