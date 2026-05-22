Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından açıklanan 2026 Nisan Ayı Hazır Beton Endeksi Raporu, inşaat sektöründe yılın ilk çeyreğindeki dalgalı seyrin ardından toparlanma sinyallerinin güçlendiğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - İnşaat sektörünün öncü göstergelerinden biri kabul edilen Hazır Beton Endeksi'ne göre, 2026 yılının ocak ayında yaşanan zayıflamanın ardından şubat ve mart aylarında görülen kararsız tablo, nisan ayında yerini yukarı yönlü güçlü bir harekete bıraktı. Raporda, faaliyet, güven ve beklenti endekslerinde belirgin yükseliş yaşandığı belirtildi.

FAALİYET ENDEKSİ EŞİK DEĞERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Rapora göre, mart ayında gerileyen Faaliyet Endeksi nisan ayında güçlü bir ivme yakalayarak yeniden yükseldi ve eşik değerin üzerine çıktı. Bu durumun sektördeki reel faaliyetlerin yeniden canlanmaya başladığına işaret ettiği ifade edildi.

Güven Endeksi ise mart ayındaki sınırlı düşüşün ardından yeniden yükselişe geçerken, hâlen eşik değerin altında bulunmasına rağmen son ayların en yüksek seviyelerine ulaştı. Beklenti Endeksi de yükseliş trendini sürdürerek sektör oyuncularının gelecek döneme ilişkin iyimserliğinin güçlendiğini gösterdi.

Hazır Beton Endeksi'nin de alt endekslerdeki olumlu hareketin etkisiyle eşik değere oldukça yaklaştığı kaydedildi.

YILLIK BAZDA TÜM GÖSTERGELER POZİTİF

Geçen yılın aynı dönemine göre değerlendirildiğinde ise tüm göstergelerin pozitif bölgede yer aldığı görüldü. Güven Endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 artış gösterirken, Hazır Beton Endeksi yüzde 0,4, Faaliyet Endeksi yüzde 0,3 ve Beklenti Endeksi yüzde 0,1 oranında yükseldi. Raporda, söz konusu verilerin sektör genelinde sınırlı da olsa bir canlanma eğilimine işaret ettiği belirtilirken, artışların yüzde 1 seviyesinin altında kalmasının büyüme ivmesinin hâlen kırılgan olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, nisan ayı verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Faaliyet, Güven ve Beklenti Endekslerinde toparlanma ve yükseliş dalgası görülmüştür. Özellikle Faaliyet Endeksi'nin eşik değerin üzerine çıkması sektör için oldukça pozitif bir sinyaldir' dedi.

Işık, güven ve beklenti tarafında temkinli duruşun tamamen sona ermediğini ifade ederek, nisan ayı sonuçlarının sektör üzerindeki baskının hafiflediğini ve sektörün güç kazandığını gösterdiğini söyledi.

'JEOPOLİTİK RİSKLER KIRILGANLIĞI ARTIRIYOR'

İnşaat sektörünün mevcut ekonomik ve küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirten Yavuz Işık, yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişim sorunlarının sektörü baskılamaya devam ettiğini ifade etti.

Özellikle İran-ABD gerilimi ve küresel enerji piyasalarındaki hareketliliğin inşaat maliyetlerini artırdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulunan Işık, 'Bölgesel savaşın tetiklediği enerji krizi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, inşaat sektörünün en büyük yapısal sorunlarından biri olan girdi maliyetlerini doğrudan yukarı çekmektedir. Sektör bir yandan sıkı likidite koşullarıyla mücadele ederken diğer yandan artan jeopolitik risklerin oluşturduğu maliyet baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır.' diye konuştu.