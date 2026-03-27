Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan kiracılara nakdi 'barınma desteği' verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan 'kiracılara barınma desteği adı altında nakdi yardım yapıldığı' yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin vatandaşları yanıltmaya yönelik olduğu vurgulanarak, bu tür paylaşımların kişisel verileri ele geçirmeyi amaçladığına dikkat çekildi.

Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar dışında yapılan duyurulara itibar etmemesi gerektiğinin altı çizilirken, yanıltıcı içerik üreten ve yayan kişiler hakkında hukuki süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.