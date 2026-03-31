İzmir Bornova Belediyesi, Kaymakamlık, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi, dijital okuryazarlık eğitimiyle tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - 6 ay süren programda 45 mahalle muhtarına yönetim, iletişim ve dijital beceriler kazandırılarak kamu hizmetlerinin daha verimli sunulması hedeflendi. Eğitimlerin, muhtarların vatandaşlarla iletişimini güçlendirmesi ve dijital dönüşüme uyum sağlaması amaçlandı.

Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 'Muhtarlar Akademisi', dijital okuryazarlık eğitimiyle sona erdi.

Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen son derste, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Doç. Dr. Ürün Yıldıran Önk muhtarlara dijital dünyada doğru bilgiye erişim, medya okuryazarlığı ve güvenli iletişim konularında kapsamlı bir eğitim verdi.

Eğitim programına katılan Bornovalı muhtarlar, 6 ay süren akademi sürecinin oldukça verimli geçtiğini belirterek katkı sunan tüm kurum ve eğitmenlere teşekkür etti.

AKADEMİK DESTEKLE DAHA GÜÇLÜ YEREL YÖNETİM

Bornova Muhtarlar Akademisi, 45 mahalle muhtarını kapsayan ve yerel yönetim hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir program olarak dikkat çekti.

Eğitim süresince muhtarlara; dijital okuryazarlık, yönetim becerileri, etkili iletişim ve kişisel gelişim alanlarında akademik destek sağlandı.

Proje ile muhtarların hem vatandaşlarla olan iletişimlerinin güçlendirilmesi hem de dijital dünyadaki hızlı dönüşüme uyum sağlamaları amaçlandı.

'DİJİTAL OKURYAZARLIK ARTIK TEMEL BİR BECERİ'

Doç. Dr. Ürün Yıldıran Önk, daha önceki çalışmalarında da vurguladığı gibi dijital okuryazarlığın günümüzde yalnızca teknik bir bilgi değil, aynı zamanda doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla mücadele becerisi olduğunu ifade etti.

Önk, yerel yöneticilerin bu alandaki yetkinliklerinin artmasının, kamu ile vatandaş arasındaki iletişimi daha şeffaf ve güvenilir hale getirdiğine dikkat çekti.

BAŞKAN EŞKİ: 'MUHTARLARIMIZ MAHALLELERİN EN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİDİR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisi'nin yerel yönetim anlayışına önemli katkı sunduğunu belirterek, 'Muhtarlarımız mahallelerimizin en önemli temsilcileri. Onların bilgi ve becerilerini geliştirmek, doğrudan vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak anlamına geliyor. Muhtarlar Akademisi ile hem çağın gereklerine uygun hem de daha etkili bir yerel yönetim yapısını birlikte inşa ediyoruz.' diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK MODEL

Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi; Bornova Belediyesi, Kaymakamlık, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği'nin güçlü iş birliğiyle yürütüldü.

6 ay süren program, yerel yönetimlerde kapasite artırımı ve dijital dönüşüme uyum açısından örnek bir model olarak öne çıktı.