Ağrı Belediyesi, uzun süredir hazırlıkları süren katı atık yönetimi projesini hayata geçirdi. Yeni uygulama ile vahşi depolama sorunu çözülerek, atıklar düzenli depolama sahasına taşınmaya başlandı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Belediyesi'nin projesi kapsamında il genelinde oluşan günlük katı atıklar düzenli depolama sahasına taşınmaya başlandı.

Belediye filosuna eklenen yüksek kapasiteli çöp transfer araçları, atıkları belirli aralıklarla Iğdır'daki düzenli depolama alanına ulaştırıyor. Bu sayede çevreye zarar veren vahşi depolama uygulaması sona ererken, kent genelinde hissedilen kötü koku sorunu da büyük ölçüde gideriliyor.

Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras, projenin kentin en önemli çevresel sorunlarından birine kalıcı çözüm sunduğunu belirterek, 'Yıllardır biriken ve kent yaşamını olumsuz etkileyen sorunlara karşı somut adımlar atıyoruz. Bu proje ile birlikte hem doğayı koruyan hem de yurttaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz. Ağrı'nın geleceğini koruyan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.

Bu kapsamda yalnızca atıkların taşınması değil, aynı zamanda mevcut vahşi depolama alanının rehabilite edilerek çevreye kazandırılmasının da hedeflendiği kaydedildi.