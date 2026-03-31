Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenlik ve düzeni sağlamak amacıyla denetim ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çevre, sağlık, trafik ve gıda denetimleri gibi çok sayıda alanda görev yapan ekipler, yürüttüğü çalışmalarla takdir topluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin düzeni, halkın sağlığı ve huzuru için yürüttüğü çalışmalarla takdir topluyor.

Başta Sekapark ve millet bahçeleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal alanlarda görev yapan ekipler, cadde ve sokaklarda da aktif şekilde sahada bulunuyor. Zabıta ekipleri, kamuya açık alanlarda gerçekleştirdiği kontrollerle hem olası olumsuzlukların önüne geçiyor hem de vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirmesine katkı sunuyor.

BİRÇOK ALANDA AKTİF ROL ÜSTLENİYORLAR

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yalnızca devriye faaliyetleriyle değil, etkinlik alanlarında güvenliğin sağlanması ve kayıp eşya süreçlerinin yönetilmesi gibi birçok alanda da aktif rol üstleniyor. Günün farklı saatlerinde sürdürülen devriyelerle şehir genelinde süreklilik sağlanırken, karşılaşılan sorunlara anında müdahale ediliyor.

Denetim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirten yetkililer, zabıta ekiplerinin 7/24 esasına göre görev yaptığını ve kent yaşamının kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.