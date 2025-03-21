Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı’na Tezcan Karakütük getirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

24 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen partinin Büyük Kongresi ardından İl Başkanı Av. Sinan Tekin'in Genel Merkez'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Sosyal İşler Başkanlığı görevine atanması başlaması sonrasında Edirne İl Başkanlığı'na Tezcan Karakütük atandı.

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Av. Sinan Tekin'e, Edirne teşkilatına ve partiye sunduğu kıymetli hizmetler için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dilendi. Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük'ün teşkilatın farklı kademelerinde yıllardır aktif görev aldığı ve en son yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkan adayı olarak halkımızın teveccühünü kazandığı ifade edilen açıklamada, "Kendisinin bu yeni görevinde de Edirne’miz ve ülkemiz için büyük hizmetlere vesile olacağına inanıyoruz. Saadet Partisi olarak bizler, ülkemizin ve milletimizin refahı için ilkelerimizden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Adaletin, hakkaniyetin ve milletimizin huzurunun teminatı olan Saadet Partisi, Edirne'de ve tüm Türkiye’de umut olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.