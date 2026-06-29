Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı, orman yangınlarına karşı önleyici tedbirleri içeren bir analiz raporu hazırladı. İl Başkan Yardımcısı Nebi Yurtsever, yangın riskini azaltacak planlamaların hayata geçirilmesi, teknolojinin etkin kullanılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı, son yıllarda artış gösteren orman yangınlarına ilişkin önleyici tedbirleri içeren bir analiz raporu hazırladı. İl Başkan Yardımcısı Nebi Yurtsever tarafından yapılan basın açıklamasında, yangınlarla mücadelenin yalnızca müdahaleden ibaret olmaması gerektiği vurgulandı.

Orman yangınlarının doğal varlıkların yanı sıra insan hayatını, tarımsal üretimi ve ekolojik dengeyi tehdit eden önemli bir sorun haline geldiğini belirten Yurtsever, iklim değişikliği, kuraklık, plansız yapılaşma ve yanlış arazi kullanımının yangın riskini artırdığını ifade etti. Yurtsever, Saadet Partisi olarak ormanları milletin ortak serveti ve çevresel güvenliğin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, 'Yangınlarla mücadelede yalnızca yangın çıktıktan sonra müdahale etmeyi değil, yangınları önlemeyi esas alan bir anlayış benimsenmelidir.' dedi.

'YANGIN RİSKİNİ AZALTACAK PLANLAMA YAPILMALI'

Açıklamada, orman yangınlarının yalnızca hava araçları veya söndürme ekipmanlarının sayısıyla çözülemeyeceği belirtilerek, asıl ihtiyacın yangın riskini azaltacak planlama olduğu ifade edildi.

Ormanlarla yerleşim alanları arasında koruyucu tampon bölgeler oluşturulması gerektiğini kaydeden Yurtsever, orman kenarlarındaki yapılaşmalarda güvenli mesafe kurallarının tavizsiz uygulanmasını ve yangına dayanıklı yapı standartlarının zorunlu hale getirilmesini önerdi. Yangın emniyet yolları ve şeritlerinin bakımının yapılmasının önemine de değinen Yurtsever, müdahale ekiplerinin olay yerine hızlı ulaşabilmesi için altyapı eksiklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

'KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLMELİ'

Yangınlarla mücadelede kurumsal koordinasyonun hayati önem taşıdığına dikkat çeken Yurtsever, farklı kurumlar arasındaki görev ve yetki paylaşımının netleştirilmesi, hızlı karar almayı sağlayacak güçlü bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulması çağrısında bulundu. Toplumun bilinçlendirilmesi ve gönüllülük sisteminin geliştirilmesinin de önemine işaret eden Yurtsever, özellikle gençlerin ve yerel toplulukların yangınla mücadele süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

'YAPAY ZEKÂ VE İHA'LAR DAHA ETKİN KULLANILMALI'

Açıklamada, teknolojinin sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanılması gerektiği de vurgulandı. Yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları, dijital risk haritaları ve modern izleme teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Yurtsever, üniversiteler, araştırma merkezleri ve kamu kurumları arasında iş birliğinin artırılmasını önerdi.

Ormanların korunmasının yalnızca çevre politikası değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Yurtsever, tüm kamu kurumlarını, yerel yönetimleri ve vatandaşları orman yangınlarına karşı önleyici tedbirleri güçlendirmeye ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.