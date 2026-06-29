Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçenin 58 mahallesinde hayatı kolaylaştıran yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Vatandaşların yüzünü güldüren nitelikli ulaşım hizmetleri kapsamında, şehrin trafiğine nefes aldıracak dev bir proje daha hayata geçiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Komando Caddesi'ni; Hisarcık, Kıranardı ve Mehmet Özhaseki Bulvarı'na bağlayacak 25 metre genişliğindeki yeni yol çalışmasında sona yaklaşıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmanın detaylarını şu sözlerle anlattı: 'Burası Komando Caddesi'ne, yani Talas'la Melikgazi'nin sınırı olan yamaç paraşütü pistinin olduğu yere kadar giden bir cadde. Buradan Mehmet Özhaseki Bulvarı'na bağlanan 4 km uzunluğunda 25 metre genişliğinde trafiği rahatlatacak yeni bir ana arteri açıyoruz. Burası açıldığında çok yeni, çok güzel bir bulvarı açmış olacağız. Bin kamyon dolgu yapıldı, yapılmaya devam ediyor' dedi.