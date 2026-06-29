Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla sürdürdüğü 'Yem Bitkisi Tohumu Desteği Projesi' kapsamında ekilen arpalarda hasat heyecanı başladı. Daha önce süt otu hasadının yapıldığı tarlalarda şimdi de arpa hasadı gerçekleştirilirken, üreticiler yüksek verimden memnuniyet duyuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kent genelinde 2 bin 500 çiftçiye yüzde 75 hibeli 22 bin paket arpa tohumu desteği sağlandı. Desteklerle birlikte toplam 55 bin dekar tarım arazisinde üretim gerçekleştirildi. Son iki yıldır iklim koşullarının da elverişli seyretmesiyle birlikte arpa tarlalarında yüksek verim elde edildi.

Tarımın sürdürülebilirliği ve hayvancılığın güçlendirilmesi amacıyla verilen destekler, üreticilerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle yem giderlerinin hayvancılıktaki en büyük maliyet kalemi olduğunu belirten üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı yem bitkisi tohumu destekleri sayesinde kendi yemlerini üretme imkânı bulduklarını ifade ediyor. Üreticiler, hazır yem kullanımının azaldığını ve balyalama makinesi desteğiyle birlikte yem maliyetlerinde yüzde 80'e varan tasarruf sağlandığını dile getiriyor.

TARLALARDA YÜKSEK VERİM

Kocaeli genelinde devam eden hasat çalışmalarında üreticiler, son iki yıldır elde edilen verimden memnun. Uygun iklim koşulları ve kaliteli tohum desteği sayesinde arpa tarlalarında yüksek rekolte bekleniyor. Üreticiler, desteklerin üretim sürecinin her aşamasında önemli katkı sağladığını vurguluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tohum, gübre ve ekipman desteklerinin yanı sıra yem bitkisi projeleriyle de tarımsal üretimi güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgelerde sağlanan destekler sayesinde üreticiler daha düşük maliyetle üretim yaparken, tarım arazileri de yeniden üretime kazandırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yem bitkisi tohumu desteği kapsamında Bayraktar Mahallesi'nde arpa üretimi yapan çiftçi İbrahim Pala, verilen desteklerin hem tarımsal üretime hem de hayvancılığa önemli katkılar sağladığını söyledi. Bayraktar Mahalle Muhtarı da olan Pala, bu yıl yağışların etkisiyle verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, 'Bugün burada iyi bir rekolte bekliyoruz. 28 dönüm tarlama ektiğim arpanın hasadına başladık. Arpa ve diğer yem bitkilerinde verimden oldukça memnunuz' dedi. Tohum desteklerinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını ifade eden Pala, 'Maliyetlerimiz yarıdan fazla düştü. Verilen kaliteli tohumlar sayesinde yüksek verim elde ediyoruz. Bu destekler bizim için çok değerli' diye konuştu. Hayvancılık sektöründe yem maliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Pala, üreticilerin kendi yemlerini yetiştirmesinin büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, 'Hazır yem almak oldukça maliyetli. Ancak kendi ürettiğimiz yem bitkilerini hayvanlarımıza yedirdiğimizde maliyetler yarı yarıya düşüyor ve ciddi anlamda tasarruf sağlıyoruz' dedi.