İlk iki etapta elde edilen başarılı sonuçlarla İzmit Körfezi'nde önemli bir çevresel iyileşme sağlayan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin üçüncü etabı ihaleye çıkıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak olarak hayata geçirilen İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi'nde ilk iki etapta kaydedilen önemli ilerlemenin ardından gözler şimdi üçüncü etaba çevrildi. Körfezde ekolojik dengeyi yeniden kazandıran dev çevre projesinin 3. Etap ihalesi, 28 Temmuz saat 14.00'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu gerçekleştirilecek.

İLK İKİ ETAPTA 210 HEKTARLIK ALAN TEMİZLENDİ

Projenin ilk etabının çalışmalarına 2022 yılında başlanmasıyla birlikte 125 hektarlık deniz alanı dip çamurundan arındırıldı. Bu süreçte deniz tabanından çıkarılan yaklaşık 1 milyon metreküp dip çamuru, özel olarak hazırlanan depolama sahasına taşındı. 2024 yılında ihale edilerek başlayan ikinci etap kapsamında ise 85 hektarlık deniz alanında temizlik çalışmaları tamamlanırken, 700 bin metreküp dip çamuru güvenli şekilde depolama sahasına nakledildi. Çalışmalarda yüzde 70 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılırken, ikinci etabın bu yılın Ağustos ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

ÜÇÜNCÜ ETAP İLE 2,1 MİLYON METREKÜP BERTARAF EDİLECEK

Gerçekleştirilecek üçüncü etap ihalesiyle birlikte ise temizlik çalışmaları daha geniş bir alana yayılacak. Bu kapsamda 247 hektarlık deniz alanında dip çamuru temizliği gerçekleştirilecek, yaklaşık 2,1 milyon metreküp dip çamuru çevreye zarar vermeyecek şekilde depolama sahasına taşınacak. İlk iki etapta ortaya konulan başarılı ilerlemenin ardından başlayacak üçüncü etap, İzmit Körfezi'nin geleceğine yapılan uzun soluklu yatırımın en önemli halkalarından biri olacak.

DOĞU BASENİ SU KUŞLARINA DİNLENME SAHASI OLACAK

Dip temizliği çalışmaları, tarama gemisi kullanılarak titizlikle yürütülürken; deniz dibindeki canlılara zarar verilmemesi için vakumlu sistemlerle kontrollü şekilde yapılıyor. Böylece hem çevresel hassasiyet sağlanıyor hem de su altı yaşamının devamlılığı güvence altına alınıyor. Gerçekleştirilen bu iyileştirme çalışmaları sayesinde sulak alanın ekolojik dengesi güçlenirken, üçüncü etapta yalnızca deniz tabanının temizlenmesiyle yetinilmeyecek; aynı zamanda çalışma sahasında su kuşlarının doğal yaşamını destekleyecek beslenme ve dinlenme alanları da oluşturulacak.

KÖRFEZ EKOSİSTEMİ İÇİN UZUN VADELİ DÖNÜŞÜM

İzmit Körfezi Doğu Baseni'ndeki 468 hektarlık alanda biriken dip çamuru, vakumlu sistemlerle deniz tabanından kontrollü şekilde çekiliyor. Çıkarılan çamur, karada susuzlaştırılarak en az yüzde 60 katı madde oranına ulaştırılıyor ve hacmi azaltılarak kamyonlarla depolama sahasına taşınıyor. Aşamalar halinde ilerleyen proje ile deniz suyu kalitesi artarken Körfez ekosistemi yeniden canlanıyor.